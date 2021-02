País de producción: España

Año de producción: 2021

Duración: 58 min.





































El documental 'Hasél- Poeta Proscrito' narra la historia del artista y militante comunista Pablo Hasél, condenado a penas de prisión en dos ocasiones por el contenido revolucionario de sus canciones y poemas. Será el primer rapero encarcelado en Europa y un ejemplo en la lucha por la libertad de expresión.

Una producción independiente de MAOMAO, cine militante y partidista.

Escrita y dirigida por Nikone Cons.

Este trabajo, militante y solidario, lo hemos realizado de forma independiente para denunciar la injusticia y represión que sufre Pablo. Si alguien quiere hacer alguna aportación económica puede hacerlo a la caja de resistencia de nuestro compañero.

Número de cuenta solidaria: ES 15 2100 3611 5021 0021 0784

PayPal: llibertatpablohasel@gmail.com





Pablo Hasél

Pablo Rivadulla Duró (Lérida, 1988), conocido artísticamente como Pablo Hasél, es un MC y poeta español. Empezó utilizando únicamente el nombre de Hasél en sus primeras maquetas, inspirado por un personaje de un libro de cuentos de literatura árabe.

Debutó en la escena underground del hip hop español con la demo Esto no es el paraíso en 2005. Su aparición en la escena coincide con la de otros grupos como Arma X, LaTecnika o Mentenguerra, por lo que actualmente se da un resurgimiento del rap político, en un contexto underground. También es autor de varios libros y poemarios.[cita requerida]

En 2014 fue condenado a dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo, debido al contenido de sus letras. En junio de 2020 fue condenado, en sentencias no firmes, a seis meses de cárcel por lesiones por agredir y rociar con un líquido de limpieza a un periodista,​ y a dos años y medio de cárcel por agredir a un testigo en un juicio contra un agente de la Guardia Urbana de Lérida. ​Es hijo del empresario Ignacio Rivadulla, quien fue presidente de la Unió Esportiva Lleida del 2007 al 2010.

Estilo

Pablo Hasél es autor de numerosas maquetas y demos, así como recopilaciones de temas sueltos, inéditos, acapellas y poemas. Según sus propias palabras: “yo grabo rápido y no paso el día retocándome”. En sus letras, siempre directas y sin eufemismos, trata tres tipos de temáticas con las que describe a su público la realidad que él percibe: crítica social y rap antisistema, temas sentimentales y personales y, finalmente, canciones en las que "se ríe de todo", según declaró en una entrevista. Por otro lado, su pensamiento y su compromiso político comunista lo ha diferenciado de otros artistas del rap político español.

Entre sus fuentes de inspiración destacan cantautores como Joaquín Sabina, Carlos Varela, Silvio Rodríguez, e Ismael Serrano,6​ aunque también se puede notar la influencia de escritores como Vladímir Mayakovski o la vida de personajes históricos como Ernesto Che Guevara o Iosif Stalin.

Ha distribuido todos sus trabajos de manera gratuita en Internet a través de conocidas webs especializadas en música rap como hiphopdirecto.net o hhgroups.com.​ También ha subido numerosos temas a YouTube, muchos de ellos inéditos, a través de una cuenta que él mismo gestiona.









Condenas

Fue detenido en Lérida el 4 de octubre de 2011 por ensalzar en su canción Democracia su puta madre al que fuera secretario general del PCE(r), Manuel Pérez Martínez (Camarada Arenas), condenado a 17 años de cárcel por pertenencia a la banda terrorista GRAPO. En el momento de su detención, la policía registró y requisó varios discos duros, así como libros. La noticia de su detención provocó un terremoto en las redes sociales, que se llenaron de mensajes de apoyo hacia el rapero comunista.​Asimismo, numerosos artistas recogieron firmas a través de la plataforma Actuable exigiendo su liberación inmediata.

En la mañana del 5 de octubre, tras declarar ante la Audiencia Nacional, salió en libertad provisional sin fianza, con la obligación de comparecer quincenalmente en los juzgados. A las 19:00 horas unos 200 jóvenes se manifestaron en Lérida para reclamar la libre absolución del rapero.









En 2014 Pablo Hasél fue declarado culpable y condenado a dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo por el contenido de las letras de sus canciones. Subió a la red social YouTube diez canciones compuestas por él mismo en las que ensalzaba las organizaciones terroristas Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), Fracción del Ejército Rojo (RAF) y Terra Lliure, e incluso pedía a estas organizaciones que volvieran.

En mayo de 2014 fue nuevamente detenido por un presunto ataque violento el Día de San Jorge (Diada de Sant Jordi), junto a una quincena de personas, a un puesto de la asociación cultural Lleida identitària vinculada, según los agresores, al partido de extrema derecha Plataforma per Catalunya,​ resultando heridos de diversa consideración los cuatro representantes de dicha asociación. En junio de 2016 empujó, insultó y roció con un líquido de limpieza a un periodista de TV3.





Mural realizado el 7 de febrero de 2021 en Barcelona en apoyo a Pablo Hasél y por la libertad de expresión.

En marzo de 2017 la fiscalía solicitó contra él cinco años más de condena, que se sumarían a los dos que ya tiene, por delitos de "enaltecimiento del terrorismo", "calumnias e injurias contra la Corona" y "calumnias e injurias contra las instituciones del Estado". Fue finalmente condenado el 2 de marzo de 2018 a una pena de dos años y un día de prisión, más una multa de 24.300 euros. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo consideró culpable de los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a las Corona e instituciones por sus comentarios e insultos en las redes sociales. En la sentencia se dice que las publicaciones de Hásel suponen «una actuación conjunta, dirigida contra la autoridad del Estado en sus múltiples formas, menospreciando y denigrándolos personalmente y en conjunto, aludiendo a la necesidad de ir más allá en un comportamiento violento, incluso con la utilización del terrorismo, a cuyos miembros destacados y condenados judicialmente por ello, se dirige en términos de ser el referente a imitar, buscando la adhesión de personas a tal finalidad».

El 28 de abril de 2019, fue detenido cuando acudía a un evento por la excarcelación del preso del GRAPO Paco Cela.​ La detención duró 17 horas y era para entregarle una citación para un juicio.

El 28 de enero de 2021, la Administración de Justicia dio a Hasél 10 días para entrar en prisión voluntariamente, a través de una notificación a su abogado. El 2 de febrero se lo notificaron al artista.​ El rapero se niega al ingreso voluntario.



Discografía

En solitarioEsto no es el paraíso (2005)Miedo y asco en Ilerda – Reeditado con el título Ilerda rima con mierda (2007)Trastorno Tripolar (2007)Desde el abismo se goza de las mejores vistas (2008)No me joda doctor (2008)Recital de ideales/No me joda Doctor (2008)En ningún lugar pero aquí (2008)Descuartizando resacas (2009)Quemando la vida (con Kaktan) (2009)Cuando el tiempo no nos tocaba las ilusiones (2009)Se lo vomite al viento mientras ella se drogaba con otro (2010)Inéditas por culpa de Aileen Wuornos (2010)Banquete de larvas (2010)Siempre perdidos 1 (2010)Siempre perdidos 2 (2010)El Che disparaba (2011)Solos en medio del misterio infinito (2011)Polvo y ceniza (2011)Un café con Gudrun Ensslin (2011)El infierno sería verlos más allá (2011)Crucificado en tu clítoris (2011)Besos cortados con coca (2011)Canciones supervivientes al registro policial (2012)La tortura placentera de la luna: algunas canciones inéditas (2012)Escribiendo con Ulrike Meinhof (2012)Empezar de bajo 0: Algunos poemas grabados (2012)La noche que supe que hay laberintos sin salida (2012)Poemas de presos políticos comunistas (2012)Los gusanos nunca volarán (inéditas) (2012)La muerte nos obligó a vivir (2012)Sigue desnudándose la dictadura del capital (2013)Por mera supervivencia (inéditas) (2013)Por mera supervivencia II (inéditas) (2013)Por mera supervivencia III (inéditas) (2013)Exprimiendo el corazón (inéditas) (2013)Tarde o temprano Venceremos (2014)Mientras me asesina el tiempo (inéditas) (2014)Por escapar de la oscuridad (inéditas) (2014)A Orillas Del Segre (2014)Cafeína e imaginación (inéditas) (2015)Burlando al dolor (2015)Boicot Activo (2015)Hasta el fin de mis días (2015)Resistir hasta vencer (2016)Esto ya ni desahoga (inéditas) (2016)Fuerte fragilidad (2017)Perdidos en el infinito (con Nyto Rukeli) (2017)El interrogatorio del atardecer (2018)La voz no puede encerrarse (2018)Ha llovido mucho (2019)Semillas de libertad (2019)Haciéndome la autopsia (2020)La inmolación de las entrañas (2020)Canciones para la revuelta y la soledad (2020)Prozaks (Pablo Hasél con Cíniko)Recital de ideales/No me joda Doctor (2008)A Orillas Del Segre (2014)Magmah (Pablo Hasél con Zyon Revol "Frankie Brown" )En ningún lugar pero aquí (2008)Las resakas (Pablo Hasél con Marc Hijo de Sam)Las resakas: Besos cortados con coca (2011)La muerte nos obligó a vivir (2012)